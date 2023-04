Jazz dans les prés – Strange O’Clock Sous le chapiteau, 5 mai 2023, Carcagny.

Quand la musique mandingue croise le blues du delta

Comme un arbre aux feuilles toutes couleurs au milieu du désert…

Il lui a donné son blues, elle sa fibre africaine. Ainsi, leurs racines se sont entremêlées au point d’être aujourd’hui indissociables.

À mi-chemin entre le blues et la world music, Strange O’clock fusionne et façonne ce que chacun.e porte en soi : une fusion de différentes cultures qui passent par l’Afrique, l’Europe et les États-Unis. Une sensibilité à fleur de peau, une énergie qui déplace les montagnes de ce monde en tourmente.

Sur la calebasse délicate et le jeu de guitare tout en riffs profonds se pose la chaleur d’une voix saisissante. Tous deux expriment l’espoir et le besoin intarissable de liberté.

La guitare de Christophe et la voix de Cély sculptent cet alliage de blues, de rock, de musique mandingue et touareg. En français, anglais et dioula, Strange O’clock vous plonge dans un univers musical sans frontières qui ressource et unifie..

2023-05-05 à 21:00:00 ; fin : 2023-05-05 . .

Sous le chapiteau

Carcagny 14740 Calvados Normandie



When Mandingo music meets Delta blues

Like a tree with colorful leaves in the middle of the desert?

He gave her his blues, she gave him her African fiber. Thus, their roots have intertwined to the point of being inseparable today.

Halfway between blues and world music, Strange O’clock fuses and shapes what everyone carries within them: a fusion of different cultures that pass through Africa, Europe and the United States. A sensitivity on the skin, an energy that moves the mountains of this world in turmoil.

On the delicate calabash and the deep riffs of the guitar is the warmth of a striking voice. Both express hope and the inexhaustible need for freedom.

Christophe’s guitar and Cély’s voice sculpt this blend of blues, rock, Mandingo and Touareg music. In French, English and Dioula, Strange O?clock plunges you into a musical universe without borders that resources and unifies.

Cuando la música mandinga se une al blues del Delta

¿Como un árbol con hojas de colores en medio del desierto?

Él le dio su blues, ella su fibra africana. Así, sus raíces se han entrelazado hasta el punto de ser hoy inseparables.

A medio camino entre el blues y la world music, Strange O’clock fusiona y da forma a lo que cada uno de nosotros lleva dentro: una fusión de diferentes culturas de África, Europa y Estados Unidos. Una sensibilidad a flor de piel, una energía que mueve las montañas de este mundo convulso.

Sobre la delicada calabaza y los profundos riffs de la guitarra está el calor de una voz impactante. Ambas expresan la esperanza y la inagotable necesidad de libertad.

La guitarra de Christophe y la voz de Cély esculpen esta mezcla de blues, rock, música mandinga y tuareg. En francés, inglés y dioula, Strange O’clock te sumerge en un universo musical sin fronteras, sanador y unificador.

Wenn die Mandinka-Musik den Delta-Blues kreuzt

Wie ein Baum mit bunten Blättern mitten in der Wüste?

Er gab ihr den Blues, sie ihm die afrikanische Faser. So haben sich ihre Wurzeln so miteinander verwoben, dass sie heute untrennbar miteinander verbunden sind.

Strange O’clock ist eine Mischung aus Blues und Weltmusik und vereint das, was jeder von uns in sich trägt: eine Verschmelzung verschiedener Kulturen aus Afrika, Europa und den USA. Eine Sensibilität, die unter die Haut geht, und eine Energie, die die Berge dieser Welt in Aufruhr versetzt.

Auf der zarten Kalebasse und dem Gitarrenspiel mit tiefen Riffs liegt die Wärme einer eindringlichen Stimme. Beide drücken die Hoffnung und den unerschöpflichen Drang nach Freiheit aus.

Christophe’s Gitarre und Cély’s Stimme formen diese Legierung aus Blues, Rock, Mandingue- und Tuareg-Musik. Auf Französisch, Englisch und Dioula tauchen Sie mit Strange O’clock in ein musikalisches Universum ohne Grenzen ein, das Kraft spendet und vereint.

Mise à jour le 2023-04-12 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité