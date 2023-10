LOTO CLUB DU TEMPS LIBRE ET DES LOISIRS Carbonne, 8 octobre 2023, Carbonne.

Carbonne,Haute-Garonne

Le club du temps libre et des loisirs organise le dimanche 8 octobre à 15h à la salle des fêtes de Carbonne..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . .

Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie



The Club du Temps Libre et des Loisirs is organizing a special event on Sunday October 8 at 3pm at Carbonne’s Salle des Fêtes.

El domingo 8 de octubre a las 15.00 horas, el Club du Temps Libre et des Loisirs organiza un acto en la Sala de Fiestas de Carbonne.

Der Club du temps libre et des loisirs organisiert am Sonntag, den 8. Oktober um 15 Uhr im Festsaal von Carbonne eine Veranstaltung.

Mise à jour le 2023-09-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE