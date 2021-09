Marseille L'Eolienne Bouches-du-Rhône, Marseille Carbonero – Conte électro L’Eolienne Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

L’Eolienne, le vendredi 1 octobre à 19:00

Et si vous retrouviez le chemin de vos rêves d’enfance… La chanteuse et artiste multi-casquette Sylvie Paz convie le génial multi-instrumentiste Nicolas Cante pour créer ensemble une performance d’un genre nouveau. Entre souvenirs d’enfance, dessins, performance musicale et créations sonores, ils vont bâtir ensemble un conte électro né de leurs imaginations et histoires personnelles. Autre invitée : la talentueuse artiste Catherine Bruki, qui donnera vie aux personnages grâce à ses dessins, projetés sur scène.

Réservation en entrée libre / Adhésion annuelle 2€

♫♫♫ L’Eolienne 5 rue Méolan et du Père Blaize, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

2021-10-01T19:00:00 2021-10-01T22:00:00

