Portes ouvertes des ateliers d’artistes du Carbone 17 Carbone 17 Aubervilliers, 16 septembre 2023, Aubervilliers.

Portes ouvertes des ateliers d’artistes du Carbone 17 16 et 17 septembre Carbone 17 Entrée libre

Incubateur de projets artistiques et sociaux, le Carbone 17 se déploie dans un bâtiment classé patrimoine architectural remarquable construit en 1936. Dans ses murs cohabitent des espaces artistiques de multiples disciplines et esthétiques, où les rencontres sont la clé de l’inspiration. Studio photo, studio de musique, atelier de couture, atelier de peinture.. Venez découvrir les lieux et rencontrer les artistes les 16 & 17 septembre 2023.

Carbone 17 17 rue des postes 93300 Aubervilliers 93300 Villette – Quatre-Chemins Seine-Saint-Denis Île-de-France Incubateur de projets artistiques et sociaux, le Carbone 17 se déploie dans un bâtiment classé patrimoine architectural remarquable construit en 1936. Dans ses murs cohabitent des espaces artistiques de multiples disciplines et esthétiques, où les rencontres sont la clé de l’inspiration. Studio photo, studio de musique, atelier de couture, atelier de peinture.. Venez découvrir les lieux et rencontrer les artistes les 16 & 17 septembre 2023.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T21:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T21:00:00+02:00

Lev Bourliot