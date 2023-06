Bright future vacation project Carbone 17 Aubervilliers Aubervilliers Catégories d’Évènement: Aubervilliers

Seine-Saint-Denis Bright future vacation project Carbone 17 Aubervilliers, 24 juillet 2023, Aubervilliers. Bright future vacation project 24 juillet – 3 août Carbone 17 Grâce à l’accompagnement de professionnels de la mode, 12 jeunes sont invités à créer un T-shirt de A à Z au cours d’un stage de 2 semaines. Ils découvriront l’ensemble des étapes de production, du dessin des motifs, à la sérigraphie jusqu’au photoshoot du produit final.

A l'issue des ateliers, les productions seront présentées aux publics lors d'une exposition au centre d'art Ygrec. Carbone 17 17 rue des postes 93300 Aubervilliers

2023-08-03T13:00:00+02:00 – 2023-08-03T17:00:00+02:00

