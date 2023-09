Cet évènement est passé A la découverte du patrimoine de Montsinéry Carbet Communal Montsinéry-Tonnegrande Catégorie d’Évènement: Montsinéry-Tonnegrande A la découverte du patrimoine de Montsinéry Carbet Communal Montsinéry-Tonnegrande, 16 septembre 2023, Montsinéry-Tonnegrande. A la découverte du patrimoine de Montsinéry Samedi 16 septembre, 10h00 Carbet Communal Entrée libre, sur inscription La commune de Montsinéry-Tonnégrande vous accueille pour une journée historique de découverte lors de son City-Tour. L’évènement organisé vous permettra de découvrir l’histoire de la commune . De l’Eglise Immaculée Conception, le puits, l’Ilet Cupidon à l’Habitation Risquetout. Carbet Communal 97356 montsinery-tonnegrande Montsinéry-Tonnegrande 97356 Guyane +594 31 39 41 [{« type »: « phone », « value »: « 0594 3139 41 »}, {« type »: « email », « value »: « elodie.bergoz@montsinery-tonnegrande.fr »}] La commune de Montsinéry-Tonnégrande vous accueille à l’occasion des journées Européennes du Patrimoine pour un city tour riche en histoire. parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Crédit photo : Topobaloo – Sous licence Creative Commons

