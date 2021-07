Maisdon-sur-Sèvre Maisdon-sur-Sèvre 44690, Maisdon-sur-sèvre CARAVIGNE, SPECTACLE DE MAGIE DE NEW RICK À MAISDON SUR SÈVRE Maisdon-sur-Sèvre Maisdon-sur-Sèvre Catégories d’évènement: 44690

Maisdon-sur-Sèvre 44690 La Caravigne, traversera les différents villages de Maisdon sur Sèvre pour y proposer des animations ouvertes à tous (soirée à thème, spectacle, concert…). En souvenirs des fêtes de villages, l’équipe de La Caravigne met tout en place pour créer une ambiance sympathique et conviviale. A l’intérieur de La Caravigne se trouvera un bar qui proposera des boissons locales (bières, jus de pomme, vins…).// Le samedi 31 juillet venez vous émerveiller devant le spectacle de magie de New Rick sur le site de la Cure ! Caravigne, spectacle de magie de New Rick à Maisdon sur Sèvre à partir de 18 h contactcaravigne@gmail.com +33 6 71 75 98 69 https://www.lacaravigne.com/ La Caravigne, traversera les différents villages de Maisdon sur Sèvre pour y proposer des animations ouvertes à tous (soirée à thème, spectacle, concert…). En souvenirs des fêtes de villages, l’équipe de La Caravigne met tout en place pour créer une ambiance sympathique et conviviale. A l’intérieur de La Caravigne se trouvera un bar qui proposera des boissons locales (bières, jus de pomme, vins…).// Le samedi 31 juillet venez vous émerveiller devant le spectacle de magie de New Rick sur le site de la Cure ! dernière mise à jour : 2021-06-14 par

