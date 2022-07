CARAV’EST – La route des Lacs Giffaumont-Champaubert, 11 juillet 2022, Giffaumont-Champaubert.

CARAV’EST – La route des Lacs

Plage Giffaumont-Champaubert Marne

2022-07-11 14:00:00 – 2022-07-11 19:00:00

Giffaumont-Champaubert

Marne

Qu’est-ce que le Carav’Est ?

Projet itinérant, estival et ludique, le Carav’Est a pour but d’aller à la rencontre des vacanciers, dans le Grand-Est.

L’objectif de cette grande campagne de découverte et éducation à la citoyenneté européenne est de sensibiliser les citoyens alors présents dans les lieux de vacances ou de détente dans toute la région Grand Est, via des animations et jeux pédagogiques adaptés à toutes les générations.

Porté par des bénévoles, le Carav’Est ne peut pas exister sans des structures partenaires fortes, parmi lesquelles comptent en premier lieu les centres et lieux d’accueil des vacanciers. En effet, nous proposons des animations interactives et ludiques aux vacanciers, sur des thèmes liés à l’Europe :

– Blind test européen

– trivial pursuit

– twister

– molkky européen

– carte géante

L’objectif est de se rendre dans une grande quantité et diversité de lieux pour toucher un public large.

Découverte et éducation à la citoyenneté européenne via des animations interactives, ludiques et des jeux pédagogiques adaptés à toutes les générations.

presidence@jeunes-europeens-strasbourg.eu

