La Maison Montreau 31, le vendredi 23 juillet à 10:00

[http://www.1clic1000effets.com](http://www.1clic1000effets.com) camion aménagé en Laboratoire de Fabrication mobile (FabLab) qui va à la rencontre des habitant.es de Seine Saint Denis pour leur permettre découverte et l’univers de la fabrication numérique. PROGRAMME DE LA JOURNEE 1 0 h 3 0 – 1 2 h 3 0 ● Comprendre et créer un CV dynamique Recherche d’emploi sur internet ● Serious Game: Toute la journée – sensibilisation sur l’usage de nos pratiques sur internet, les réseaux sociaux (prévention sur le harcèlement en ligne) ( De 8 à 21 ans) www.1clic1000effets.com 1 3 h 3 0 – 1 7 h 3 0 ● Atelier MAO (Musique Assistée par Ordinateur): appréhender la conception par ordinateur en créant une rythmique originale (à partir de 8 ans) ● Création de cerfs-volants: Avec des connecteurs imprimés en 3D, les participant.e.s pourront choisir une forme de voile à découper avec la découpeuse laser et monter leur propre cerf-volant ! Infos & inscriptions [bonjour@lamaisonmontreau.fr](mailto:bonjour@lamaisonmontreau.fr) // 01 49 35 51 03

Gratuit, sur inscription

31 boulevard Théophile Sueur Montreuil

2021-07-23T10:00:00 2021-07-23T17:30:00

