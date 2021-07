Woustviller Woustviller Moselle, Woustviller CARAVANES D’ÉTÉ Woustviller Woustviller Catégories d’évènement: Moselle

Woustviller

CARAVANES D'ÉTÉ 2021-07-17 11:00:00 11:00:00 – 2021-07-17 20:30:00 20:30:00

Woustviller Moselle Woustviller Dans le cadre de Moselle Espoir, le Département lance sa nouvelle édition des Caravanes d’été.

Elle sillonnera la Moselle dont Woustviller pour proposer des animations culturelles dans une ambiance conviviale. Un village itinérant, des animations foraines, des arts du cirque, de la danse, de l’humour et de la musique.

Au programme :

– De 11h à 18h : La Voûte Nomade – animation foraine.

– 11h30, 14h et 16h45 : Bazar Forain – cirque Cie Roue Libre.

– 12h : La Famille Potorowski – spectacle Forain Cie Avec ou Sans Fil.

– 13h45 et 16h30 : Carnet de Bal – danse Cie Via Verde.

– 15h : Ça Passe Trop Vite – One Man Show de Julien Strelzyk.

– 17h30 : Les Pieds dans les Étoiles – Spectacle Forain Collectif L’Ouvre-Boîtes.

Le port du masque est obligatoire. +33 3 87 37 57 57 https://www.moselle.fr/jcms/pl_25261/fr/caravanes-d-ete dernière mise à jour : 2021-07-01

