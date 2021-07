CARAVANES D’ÉTÉ Hombourg-Haut, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Hombourg-Haut.

CARAVANES D’ÉTÉ 2021-07-31 10:45:00 10:45:00 – 2021-07-31 21:00:00 21:00:00 Rue des Suédois Espace de Wendel

Hombourg-Haut Moselle Hombourg-Haut

Replongez-vous dans le charme des fêtes foraines d’antan. Spectacles, jeux et animations aiguilleront votre été !

– Animation foraine, Compagnie la Voûte nomade, de 10h45 à 18h00.

– Animation cirque, Compagnie Roue libre, de 11h30 à 11h50 et de 14h00 à 14h20.

– Spectacle forain, Compagnie avec ou sans fil, de 12h00 à 12h50.

– Spectacle de danse, Compagnie Via Verde, de 13h45 à 14h00 et de 16h30 à 16h45.

– One man show, animé par Julien Strelzyk, de 15h00 à 16h00.

– Spectacle forain, Collectif l’ouvre-boîte, de 17h30 à 18h10.

– Spectacle musical, As Malik at the Tribe, de 19h45 à 20h45.

tourismepaysfreymingmerlebach@enes.fr +33 3 87 90 53 53 http://www.tourisme-pays-de-freyming-merlebach.fr/

