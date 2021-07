Baerenthal Baerenthal Baerenthal, Moselle CARAVANES D’ÉTÉ Baerenthal Baerenthal Catégories d’évènement: Baerenthal

Baerenthal Moselle Baerenthal Moselle Caravanes d’été est une journée d’animations pour toute la famille : culture et arts vivants, one man show, village forain, concerts et spectacles jeune public. Une initiative du département de la Moselle. +33 3 87 06 62 30 MOSL dernière mise à jour : 2021-07-17 par OT DU PAYS DE BITCHE

