Caravane terre de jeux 2024 Plaine des sports Le Bleufond Montignac-Lascaux, jeudi 25 avril 2024.

Caravane terre de jeux 2024 Plaine des sports Le Bleufond Montignac-Lascaux Dordogne

La caravane Terre de Jeux du Département de la Dordogne fait étape à Montignac-Lascaux ! Tu as entre 8 et 11 ans, inscris-toi !

Une occasion de découvrir gratuitement les disciplines présentes aux Jeux Olympiques et Paralympiques

Sur réservation.

Prévoir un pique-nique, des vêtements de sport adaptés à la pratique sportive et au temps (prévoir une gourde d’eau)

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 08:30:00

fin : 2024-04-25 16:30:00

Plaine des sports Le Bleufond Lieu-dit Le Bleufond

Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine b.gaudout@dordogne.fr

