Caravane Terre de Jeux 2024 Lalinde, 26 octobre 2022, Lalinde.

Caravane Terre de Jeux 2024

La Guillou Lalinde Dordogne

2022-10-26 08:30:00 – 2022-10-26 16:30:00

Lalinde

Dordogne

Lalinde

La Caravane Terre de Jeux 2024 s’arrête à Lalinde! Pour les enfants de 8 à 11 ans, venez vous initier gratuitement à des sports olympiques et paralympiques, contribuant à l’objectif de Paris 2024 de mettre toujours plus de sport dans le quotidien!

Au programme :

Accueil de 8h30 à 9h30.

Activités sportives de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Fin de journée 16h-16h30.

Prévoir un pique-nique et des vêtements de sport adaptés à la pratique sportive et au temps.

Inscription par courrier ou sur le site du Département : https://demarches.dordogne.fr/inscriptions-caravane-terre-jeux-2024/

+33 6 33 69 20 32

Département Dordogne

Lalinde

