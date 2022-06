Caravane Ornicar

Caravane Ornicar, 12 juillet 2022, . Caravane Ornicar



2022-07-12 – 2022-07-12 Caravane des éditeurs des Hauts de France.

Caravane Ornicar : véritable « Librairie de plage », conçue pour faire découvrir les livres parus en région Hauts-de-France, ses bibliothèques hautes en couleurs vous permettront de feuilleter des romans pour adultes et jeunes, BD, albums, beaux livres et livres pratiques… à consulter librement sur place, confortablement installé dans un transat, ou à acheter sur place pour en profiter chez soi.

