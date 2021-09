CARAVANE GAZELLE La Batterie, 24 novembre 2021, GUYANCOURT.

La Batterie, le mercredi 24 novembre à 15:00

Aux confins du désert, une jeune gazelle perdue et blessée, partage quelque temps le pas lent des hommes et des bêtes traversant le désert en caravane. Lentement, animaux et humains apprennent à s’apprivoiser, mais à l’approche des premières habitations, tout vacille : la gazelle redevient gibier. Le temps serait-il venu de se séparer ? La musique lyrique et cinématographique d’Olivier Calmel, interprétée avec brio et fantaisie par le quintette à vents Arte Combo, accompagne la narration et souligne avec finesse les thèmes évoqués : la différence, l’amour et la liberté. Une ode à l’amour et à l’amitié. Une leçon de confiance et d’optimisme – Froggy’s Delight Séances scolaires : jeudi 25 et vendredi 26 novembre à 9h45 et 14h15 Spectacle à l’Auditorium de La Batterie. Avec le soutien de la SPEDIDAM ArteCombo et Le Bruit qui pense Musique Olivier Calmel Texte Florence Prieur Mise en scène et lumières Illich L’Hénoret. Costumes Dulcie Best Avec Mayu Sato-Brémaud (flûte), Baptiste Gibier (hautbois), Romy Bischoff (clarinette), Cyril Normand (cor), Frank Sibold (basson) et Julie Martigny (comédie et danse) Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 3,75€

Conte – Musique / Tout public dès 5 ans Dans le désert, une gazelle blessée croise la route d’une caravane. Une féérie musicale sur la différence, l’amour et la liberté.

La Batterie 1 Rue de la Redoute GUYANCOURT



2021-11-24T15:00:00 2021-11-24T17:00:00