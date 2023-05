CARAVANE DOUCE BREGUET | FESTIVAL LES REMONTANTES, SCÈNES DE MAI MPAA/Breguet – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs, 27 mai 2023, Paris.

Le samedi 27 mai 2023

de 15h00 à 16h00

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit En extérieur

Accompagnez dans les rues de Paris 11ème les « bulles poétiques » imaginées et façonnées autour du thème des Invisibles.

Projet pluridisciplinaire de bulles poétiques conçues pour se déplacer à travers les rues de Paris.

Des pastilles poétiques capables de se déployer théâtralement sur un parcours inspiré de l’environnement parisien, par des repérages et des promenades d’observation.

Des mobilités douces, des chars, des scènes mouvantes, roulantes, glissantes, volantes, déambulantes qui prennent racine dans les carnavals et les traditions populaires pour les amener sur une vision contemporaine et poétique.

Ce projet aborde les notions de scénographie, construction de décor et machinerie, conception et initiation à la marionnette, au masque, aux arts du mouvement et du théâtre.

Distribution

• Écriture, mise en scène, musiques : Pierre-Yves Massip· Complicité du groupe Chœur-battant· Complicité des participant.es de l’atelier Caravane Douce

MPAA/Breguet – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 17/19 rue Breguet 75011 Paris

Contact : https://www.mpaa.fr/programmation/caravane-douce-1 0185530350 breguet@mpaa.fr

© DR caravane douce