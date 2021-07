Thionville Thionville Moselle, Thionville CARAVANE D’ÉTÉ – MOSELLE TERRE DE JEUX Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

CARAVANE D’ÉTÉ – MOSELLE TERRE DE JEUX Thionville, 4 août 2021-4 août 2021, Thionville. CARAVANE D’ÉTÉ – MOSELLE TERRE DE JEUX 2021-08-04 13:30:00 – 2021-08-04 18:00:00

Thionville Moselle Tout l’été, le sport s’invite en Moselle avec la Caravane « Moselle Terre de Jeux » ! ¿¿¿¿¿

¿¿ Mercredi 4 août, la Caravane prend la route et s’arrêtera sur les berges de la Moselle à Thionville.

¿¿ Dans une ambiance champêtre et conviviale, le public pourra participer à des activités sportives¿¿¿¿¿ de 10h à 12h et de 13h30 à 18h.

¿ Un événement sportif pour TOUTE LA FAMILLE ¿¿

