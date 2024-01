Caravane des sports Rue Pierre de Coubertin Thuré, lundi 19 février 2024.

Caravane des sports de la Vienne, lundi 19 février 2024, au gymnase, rue Pierre de Coubertin à Thuré.

Animations gratuites de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h00. Inscription sur place de 10h00 à 10h30 et de 13h30 à 14h00.

Inscription des groupes obligatoire au 05 49 50 28 70. Effectif limité à 60 jeunes par demi-journée.

Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents.

Rue Pierre de Coubertin Halle des sports

Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine

