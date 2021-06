Saint-Rémy-sur-Creuse Stade Saint-Rémy-sur-Creuse, Vienne CARAVANE DES SPORTS Stade Saint-Rémy-sur-Creuse Catégories d’évènement: Saint-Rémy-sur-Creuse

Vienne

CARAVANE DES SPORTS Stade, 5 août 2021-5 août 2021, Saint-Rémy-sur-Creuse. CARAVANE DES SPORTS

Stade, le jeudi 5 août à 10:30

CARAVANE D’ÉTÉ DES SPORTS 2021 Pour les enfants, c’est l’occasion de découvrir de nouvelles disciplines (secourisme, rugby, escalade, escrime, golf, gymnastique, tennis de table, sports paralympiques, hockey, athlétisme, korfball…).

Entrée libre

Ateliers sportifs mis à disposition des jeunes Stade rue du Val de Creuse Saint-Rémy-sur-Creuse Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-05T10:30:00 2021-08-05T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Rémy-sur-Creuse, Vienne Étiquettes évènement : Autres Lieu Stade Adresse rue du Val de Creuse Ville Saint-Rémy-sur-Creuse lieuville Stade Saint-Rémy-sur-Creuse