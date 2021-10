Lencloître Stade de Lencloître Lencloître, Vienne Caravane des sports de la Vienne Stade de Lencloître Lencloître Catégories d’évènement: Lencloître

le mercredi 27 octobre à Stade de Lencloître

Rejoins l’aventure! animations sportives et gratuites pour tous les enfants de 8 ans et plus Badminton, Basket 3×3,Secourisme,Vince-pong,Sports paralympiques,Escrime

inscription sur place de 10h à 10h30 et de 13h30 à 14h – inscription des groupes obligatoire au 05 49 50 28 70

Des vacances sportives, ludiques et gratuites pour les jeunes de la Vienne. Stade de Lencloître rue du stade 86140 lencloitre Lencloître Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-27T10:00:00 2021-10-27T12:30:00;2021-10-27T14:00:00 2021-10-27T16:00:00

