Caravane des soulèvements La Parole Errante, 23 février 2022, Montreuil.

Caravane des soulèvements

La Parole Errante, le mercredi 23 février à 19:00

Présentation publique des Soulèvements De La Terre ————————————————– **Venez découvrir et participer aux actions de ces prochains mois ! Le 23 Février à la Parole Errante, nous proposons de discuter de cette dynamique, de ses enjeux et des moyens de la renforcer depuis l’Ile-de-France.** **Le 23 Février à 19H00à la Parole Errante Demain. 9 Rue François Debergue, 93100 Montreuil. Metro Croix de Chavaux (ligne 9).** Les « Soulèvements de la Terre », c’est la tentative de construire un réseau de luttes locales tout en impulsant un mouvement de résistance et de redistribution foncière à plus large échelle. Le prochain moment important pour cette lutte, ce sera à Lyon, le 5 mars, pour dire « BYE BYE BAYER, CIAO MONSANTO ». Le programme des Soulèvements se poursuit ensuite avec trois jours de fêtes, de rencontres et d’actions dans le Marais poitevin, pour un combat vital autour de l’eau pour lutter contre les mega bassine à partir du 25 mars. — Compte tenu de la forte circulation virale, on maintient le port du masque dans les espaces clos pour réduire les risques de contagiosité aérosol du Sars-Cov-2. #AutodéfenseSanitaire contre la gestion capitaliste qui n’a qu’une seule stratégie (le vaccin) pour un seul objectif: faire tourner l’économie avec un nombre de morts acceptables (invisibles).

Entrée libre

Présentation publique des soulèvements de la Terre

La Parole Errante La Parole errante, 9, rue François Debergue, 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-23T19:00:00 2022-02-23T21:00:00