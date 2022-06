Caravane des Sciences Ancey, 2 juillet 2022, Ancey.

Caravane des Sciences

Place de la Mare Ancey Côte-d’Or

2022-07-02 14:00:00 – 2022-07-02

Ancey

Côte-d’Or

Ancey

EUR 0 0 Pour sa deuxième année, la Caravane des Sciences revient pour 76 ateliers scientifiques : astrophysique, mathématiques, archéologie, numérique, histoire, robotique, physique quantique, musique, ondes et fréquences.

VOIR, COMPRENDRE ET RENCONTRER LES CHERCHEURS : Les Scientifiques nous racontent leurs explorations, leurs actualités, et nous entraînent dans des journées encore plus intenses.

Samedi 2 juillet, 14h, Ancey.

Tout public, GRATUIT, Nombre de places limitées.

Programme :

A 14h : GÉOLOGIE « La géologie au quotidien »

A 14h : MUSIQUE « A la découverte du son »

A 14h : SCIENCES « Comment sait-on ? »

A 14h : HISTOIRE « Les Gaulois en Gaule »

A 15h30 : MUSIQUE « Bricolage Sonore »

A 15h30 : ARCHÉOLOGIE « L’Archéo de A à Z »

A 16h : EXPÉRIMENTARIUM « A la rencontre de jeunes chercheurs »

A 16h : MATHÉMATIQUES « Lumière, espace et temps : le tissu des horizons »

A 17h : MUSIQUE « Bricolage d’instruments »

A 17h30 : HISTOIRE « Les Romains en Gaule »,

A 17h30 : SCIENCES « Photogrammétrie »

A 18h30 : MUSIQUE « Apéro-musique au Soundtruck »

A 20h : JEUNES CHERCHEURS « Speed-dating scientifique »

A 21h30 : ASTRONOMIE « Spectroscopie et Astronomie »

N’hésitez pas à réserver dès maintenant !

http://www.caravane-sciences.com/reservation.html

http://caravane-sciences.com/reservation.html

http://www.caravane-sciences.com/reservation.html

