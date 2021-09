Villeperdrix Villeperdrix Drôme, Villeperdrix Caravane des droits paysans Villeperdrix Villeperdrix Catégories d’évènement: Drôme

Villeperdrix

Caravane des droits paysans Villeperdrix, 15 septembre 2021, Villeperdrix. Caravane des droits paysans 2021-09-15 19:00:00 – 2021-09-15

Villeperdrix Drôme Villeperdrix L’équipe du Troquet, café associatif, vous invite à une soirée débat festive sur l’accès au foncier agricole aujourd’hui. dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Villeperdrix Autres Lieu Villeperdrix Adresse Ville Villeperdrix lieuville 44.44132#5.28706