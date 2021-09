La Roche-sur-le-Buis La Roche-sur-le-Buis Drôme, La Roche-sur-le-Buis Caravane des droits paysans La Roche-sur-le-Buis La Roche-sur-le-Buis Catégories d’évènement: Drôme

La Roche-sur-le-Buis

Caravane des droits paysans La Roche-sur-le-Buis, 11 septembre 2021, La Roche-sur-le-Buis. Caravane des droits paysans 2021-09-11 17:00:00 17:00:00 – 2021-09-11 18:30:00 18:30:00

La Roche-sur-le-Buis Drôme La Roche-sur-le-Buis Trajectoire de l’agriculture dans les Baronnies de 1900 à nos jours. Approche historique et littéraire de l’agriculture paysanne dans nos vallées. Intervenants : Alexandre Vernin, historien (PNR), André Bucher, paysan écrivain. Suivi d’un apéritif partagé dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, La Roche-sur-le-Buis Autres Lieu La Roche-sur-le-Buis Adresse Ville La Roche-sur-le-Buis lieuville 44.25888#5.34316