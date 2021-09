Gex Gex Ain, Gex Caravane de la transition écologique et solidaire Gex Gex Catégories d’évènement: Ain

Gex

Caravane de la transition écologique et solidaire Gex, 22 septembre 2021, Gex. Caravane de la transition écologique et solidaire 2021-09-22 14:00:00 14:00:00 – 2021-09-22 17:00:00 17:00:00 Sur la place du quartier Quartier Charpak

Gex Ain Evénement initié par la fédération des centres socieux de l’Ain, en collaboration avec les EVS de Prévessins-Moëns, Saint-Genis-Pouilly, Ferney-Voltaire et le centre socioculturel de Gex, Sidefage et Dynacité. secretariat@cscleslibellules.fr https://www.cscleslibellules.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-14 par

Détails Catégories d’évènement: Ain, Gex Autres Lieu Gex Adresse Sur la place du quartier Quartier Charpak Ville Gex lieuville 46.33668#6.06678