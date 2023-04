Caravan Jazz Le Melville Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Caravan Jazz Le Melville, 29 avril 2023, Paris. Le samedi 08 juillet 2023

de 21h00 à 23h30

Le samedi 03 juin 2023

de 21h00 à 23h30

Le samedi 13 mai 2023

de 21h00 à 23h30

Le samedi 29 avril 2023

de 21h00 à 23h30

.Public adultes. gratuit

Quel peps ! Entre bossa et standards latinos, ca swing ce samedi au Melville ! Comme tous les samedis, le Melville se la joue swing ! Une soirée pleine de peps avec un répertoire de standards jazz et bossa nova brésilienne, en quartet piano/basse/batterie/voix. Le tout en laissant une large place à l’improvisation et à l’échange avec le public. Eleonore Langellier, vocaliste jazz à l’énergie communicative, est accompagnée du jeune et très talentueux Kellian Camus (élève au CNSM et animateur de la Jam Jazz du 38riv) au piano, de Rémi Rascar à la basse et Miguel Couto, talentueux batteur brésilien. Ensemble, ils apporteront une couleur bebop frénétique à la soirée. Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris Contact : https://lemelville.fr/evenement/caravan-jazz-3/

