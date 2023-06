BUKOWSKI + Human Visions Caravan Baz’arts Cergy, 24 juin 2023, Cergy.

BUKOWSKI

On pourrait presque dire que Bukowski a tout fait, tout vécu. Les galères des débuts puis la reconnaissance de ses pairs, la joie de signer son premier contrat discographique avant les inévitables déconvenues venues après, la bande de copains qui décident d’abord de se réunir ensemble mais qui devient plus que ça aux cours des années…

Mais alors que le groupe est sur le point pour la deuxième fois (après l’édition 2012) de retourner le Hellfest, « Strangers » apparaît presque plus qu’un ‘simple’ cinquième album : c’est un nouveau départ. Et ce nouveau chapitre, ils ont décidé de le partager avec vous, le public. Pas pour se donner un genre, ni tenter de faire le buzz, non, juste parce que Bukowski est là pour et grâce à ses fans et c’est à eux qu’ils veulent s’adresser directement.

HUMAN VISIONS

Human Visions est un groupe de Rock originaire de Paris. Prenant racine dans des influences telles que Royal Blood, Billy Talent ou encore Foo Fighters, leur sortie a été longuement préparée. L’alchimie du trio vise à apporter quelque chose de personnel dans leur son et leurs compositions.

Infos pratiques :

Île de Loisirs de Cergy-Pontoise – Accueil multi-sports – parking P3

– Buvette et restauration sur place

Caravan Baz’arts 29 rue des étangs 9500 Cergy Cergy 95000 Bords d’Oise Val-d’Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T20:00:00+02:00 – 2023-06-24T22:00:00+02:00

