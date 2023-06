Jonathan Joubert Quarter invite Magic Malik + Joe Corcia Caravan Baz’arts Cergy, 23 juin 2023, Cergy.

Jonathan Joubert Quarter invite Magic Malik + Joe Corcia Vendredi 23 juin, 20h00 Caravan Baz’arts Entrée libre

Après 5 années passées à explorer les confins de l’univers dans la navette spatiale de la Fanfare XP du flûtiste Magic Malik, le guitariste Jonathan Joubert, enfin de retour sur Terre, présentera son nouveau projet en trio, avec un répertoire de compositions originales et de standards. Il sera pour l’occasion accompagné d’Alexandre HERER (clavier) Jiu GEBENHOLTZ (contrebasse) et Vincent SAUVE (batterie) » .

Dans l’esprit du jazz new-yorkais du XXIe siècle, le projet « Space is Silence », nommé ainsi en hommage au peintre chinois Zao Wou-Ki, est le fruit d’un travail harmonique d’une décennie (ayant donné naissance à un ouvrage pédagogique à part entière), du temps passé dans la Fanfare XP, des influences plus traditionnelles ayant marqué le parcours du guitariste Jonathan Joubert. Le répertoire qui tend à s’étoffer de plus en plus de compositions originales sera ponctué de standards revisités et modernisés.

Jonathan Joubert : Guitare

Alexandre HERER : Clavier

Jiu GEBENHOLTZ : Contrebasse

Vincent SAUVE : Batterie

GUEST : Magic Malik

Infos pratiques :

Île de Loisirs de Cergy-Pontoise – Accueil multi-sports – parking P3

Buvette et restauration sur place

Caravan Baz’arts 29 rue des étangs 9500 Cergy Cergy 95000 Bords d’Oise Val-d’Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T20:00:00+02:00 – 2023-06-23T22:00:00+02:00

2023-06-23T20:00:00+02:00 – 2023-06-23T22:00:00+02:00

©DR