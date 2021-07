Marseille L'intermediaire Bouches-du-Rhône, Marseille CARAQUE OKÉ ou comment chanter une chanson sans forcément la respecter L’intermediaire Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

L’intermediaire, le jeudi 15 juillet à 19:00

Salut à toi Peuple du monde libre Viens dont chanter un p’tit coup à la maison Boire Faire sonner ton plus beau vibrato Boire Twerker pour supporter ton BFF qui donne tout sur « vis ta vinaigrette » du on ne peut plus célèbre Marc Drouin Boire Revisiter « Alice ça glisse au pays des merveilles » Boire Passer du bon temps avec les srabs du tieks Boire Faire un slam sur « teste moi déteste » de la foudroyante Priscilla Boire T’actualiser auprès de pôle emploi (car oui il y a la Wi-Fi) Boire Et kiffer le retour du KARAOKE !!!!

Entrée libre

♫♫♫ L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2021-07-15T19:00:00 2021-07-15T23:00:00

