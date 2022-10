Carantec Nautisme “Marche aquatonique” Carantec, 1 janvier 2023, Carantec.

Carantec Nautisme “Marche aquatonique”

Carantec Nautisme Plage du Kelenn Carantec Finistre Plage du Kelenn Carantec Nautisme

2023-01-01 – 2023-06-30

Plage du Kelenn Carantec Nautisme

Carantec

Finistre

Carantec

La marche aquatonique consiste à marcher, courir de façon dynamique dans l’eau de mer.

Extrêmement stimulante, excellente pour le cœur, le dos, la circulation sanguine et l’équilibre, elle permet de travailler son endurance et son équilibre tout en brûlant un grand nombre de calories. Dans l’eau, la résistance est cinq fois plus importante.

Cette marche permet de découvrir le littoral tout en pratiquant une activité physique qui procure un bien-être physique et psychique immédiat.

Elle est idéale pour toutes les personnes qui souhaitent retrouver une tonicité, tout en profitant des bienfaits inestimables de l’environnement marin. Après chaque séance, on se sent léger, tonifié avec une énergie redistribuée !

Laissez vous tenter… venez essayer !

– Prévoir maillot et serviette de bain, chaussures d’eau, bonnet et gants néoprènes en hiver

– La combinaison intégrale est fournie

– 10,30€ /séance

– 72.80€ /10 séances

+ 22€ cotisation/assurance

direction@carantec-nautisme.com https://www.carantec-nautisme.com/marche-aquatique-2/marche-aquatique/

Plage du Kelenn Carantec Nautisme Carantec

dernière mise à jour : 2022-10-06 par