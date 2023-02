Carantec gourmand par les ribines, 30 avril 2023, Carantec Carantec.

Carantec gourmand par les ribines

2023-04-30 09:30:00 – 2023-04-30 12:30:00

L’association La vie…en rose vous invite à arpenter les beaux sentiers de Carantec, découvrir de nouveaux ribines de façon ludique : participez à une course ou rando d’orientation mêlant découverte, sport, patrimoine, gourmandise et bonne action ! Ces courses sont ouvertes à tous et les parcours proposés sont accessibles.

Alors, on chausse ses baskets et on y va :

– Rendez-vous le dimanche 30 avril de 9 H 30 à 12 H 30 au Kélenn à Carantec.

De la gourmandise et des surprises pour cette deuxième édition !

– Prix de l’inscription : 12 euros avec t-shirt offert. Vos enfants de moins de 10 ans peuvent vous accompagner gratuitement sans inscription.

Pour des questions d’organisation, nombre limité à 400 participants.

Lateamdesroses@outlook.fr

