Caranaval couleurs tropicales Eymet Eymet Catégories d’évènement: Dordogne

Eymet

Caranaval couleurs tropicales Eymet, 30 avril 2022, Eymet. Caranaval couleurs tropicales Eymet

2022-04-30 – 2022-04-30

Eymet Dordogne Venez passez l’après-midi au Carnaval, au programme :

15h30 : chasse aux œufs – jeux.

16h00 : démonstration de la samba.

16h15 : déambulation – départ Place Gambetta.

17h30 : batucada – Place Gambetta.

18h30 : tombola – Place Gambetta.

20h30 : concert de “Rodrigo Caycedo duo” – Place Gambetta.

Spécialités culinaires – Maquillage Venez passez l’après-midi au Carnaval, au programme :

15h30 : chasse aux œufs – jeux.

16h00 : démonstration de la samba.

16h15 : déambulation – départ Place Gambetta.

17h30 : batucada – Place Gambetta.

18h30 : tombola – Place Gambetta.

20h30 : concert de “Rodrigo Caycedo duo” – Place Gambetta.

Spécialités culinaires – Maquillage +33 5 53 22 22 10 Venez passez l’après-midi au Carnaval, au programme :

15h30 : chasse aux œufs – jeux.

16h00 : démonstration de la samba.

16h15 : déambulation – départ Place Gambetta.

17h30 : batucada – Place Gambetta.

18h30 : tombola – Place Gambetta.

20h30 : concert de “Rodrigo Caycedo duo” – Place Gambetta.

Spécialités culinaires – Maquillage pixabay

Eymet

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Eymet Autres Lieu Eymet Adresse Ville Eymet lieuville Eymet Departement Dordogne

Eymet Eymet Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eymet/

Caranaval couleurs tropicales Eymet 2022-04-30 was last modified: by Caranaval couleurs tropicales Eymet Eymet 30 avril 2022 Dordogne Eymet

Eymet Dordogne