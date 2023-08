Visite libre des Caramels d’Isigny Caramels d’Isigny Isigny-sur-Mer, 16 septembre 2023, Isigny-sur-Mer.

Du 16 au 17 septembre 2023, l’espace de visite des Caramels d’Isigny vous ouvre ses portes gratuitement !

Découvrez la fabrication des Caramels d’Isigny au travers d’un parcours pédagogique avec vue sur les ateliers de production.

Découvrez notre territoire et l’histoire de la Coopérative Isigny Sainte-Mère. Puis, à l’aide de supports vidéos, découvrez toutes les étapes de la confection de nos Caramels, du mélange des matières premières jusqu’au bonbon emballé.

Caramels d’Isigny Rue du 19 mars 1962, 14230 Isigny-sur-mer Isigny-sur-Mer 14230 Isigny-sur-Mer Calvados Normandie 02 31 51 39 89 http://www.caramels-isigny.com http://www.facebook.com/caramelsdisigny;https://www.instagram.com/caramelsdisigny/?hl=fr;http://linkedin.com/company/caramels-d-isigny Venez découvrir la fabrication des caramels dans notre « espace de visite »! La Coopérative Isigny Sainte-Mère et les Caramels d’Isigny s’associent pour vous proposer une immersion dans un univers gourmand.

C’est dans les années 1930 que la fabrication du caramel fait son apparition dans la région. Elle s’est appuyée sur la profusion de matières premières de qualité que sont le Beurre, le lait et la Crème d’Isigny AOP.

Depuis 1994, notre entreprise perpétue ce savoir-faire. Elle est aujourd’hui l’unique productrice de caramels à Isigny-sur-Mer.

Après votre visite, retrouvez tous nos produits au magasin « les Halles d’Isigny », et dégustez nos délicieuses crèmes glacées (de 13h à 18h30). présence de parkings, accessible aux personnes à mobilité réduite, wc, parking bus, tables de pique-nique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

