2023-02-21 10:00:00 – 2023-02-21 11:30:00

EUR 0 0 La langue est l’outil indispensable du guide. Et quand le public n’est pas francophone ? Comment cela passe pour le guide dans -ou plutôt entre – deux langues, par exemple le Français et l’Allemand ? Il doit traduire non seul une langue, mais aussi une culture. Mais … est-ce que la France et l’Allemagne, sont-ils vraiment séparés par deux langues et deux cultures ?

Karoline Knoth, votre guide, est française d’origine allemande. Elle vous fait découvrir, entre l’Hôtel Dieu et les remparts, la ville de Beaune et quelques aspects amusants et étonnants de la vie d’un guide bilingue français-allemand. Votre découverte de la ville de Beaune devient en même temps en voyage dans l’histoire commune de deux pays européens et dans l’histoire souvent entremêlée de leurs langues. Les mots on leur vie à eux et ils aiment autant que nous voyager entre d’un pays à l’autre et découvrir des nouvelles contextes. Rencontrez donc des vieux connaissances à des endroits étonnants et des faux-amis un peu partout. Découvrez surtout la migration secrète parfois très étonnante des mots et expressions entre deux , parfois même trois pays.

Ouverte à tous, des connaissances de l’Allemand ne sont pas nécessaire pour suivre la visite, mais peuvent aider à s’amuser encore un peu plus.

Cette visite est particulièrement appropriée pour des collégiens et d’autres apprentis de la langue allemande. Ils découvriront un nouvel accès ludique pour se familiariser avec leur sujet d’études. Et pour chaque amoureux de l’histoire, de l’histoire des langues et de la Bourgogne.

Cette visite existe évidemment en français ET en allemand. + d’info : www. knoth-bourgogne.fr

