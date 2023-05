Zize dans la Famille Mamma Mia ! (Tournée) CENTRE CULTUREL ST EXUPERY, 17 février 2024, CARAMAN.

Zize dans la Famille Mamma Mia ! (Tournée) CENTRE CULTUREL ST EXUPERY. Un spectacle à la date du 2024-02-17 à 20:45 (2023-04-29 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

La Mairie de Caraman présente ce spectacle Zize DUPANIER, notre marseillaise déjantée marie son fils aîné, le beau Paulo. « Pagnolesques », des dialogues bien trempés et une Zize en grande forme et sur son 31… Gags en série, quiproquos et imbroglios à gogo… vont s’enchaîner sur une durée d’une heure et durant laquelle l’incontrôlable Zize et son humour vinaigré tout en étincelles carbure plein pot pour notre plus grand bonheur. Solidement arrimée à son univers, ce drôle d’oiseau comme échappé du Vieux-port compose une fantaisie extravagante et jubilatoire avec une cascade de situations azimutées, tirant des bords entre une imagination joyeusement loufoque et un laconisme cinglant d’où émergent des figures gratinées avec de véritables tronches en biais Zize

Votre billet est ici

CENTRE CULTUREL ST EXUPERY CARAMAN Route de Cambrac Haute-Garonne

27.5

EUR27.5.

