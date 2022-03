CARACTÈRES_5 Forbach, 7 avril 2022, Forbach.

Le carreau Avenue Saint-Rémy Forbach

2022-04-07 20:00:00 – 2022-04-07 21:00:00

Forbach Moselle

La danse baroque est contemporaine !

Si la redécouverte de la musique baroque – dans sa volonté de refléter le plus fidèlement possible le dessein originel de ses compositeurs – est aujourd’hui entrée dans les mœurs, c’est moins le cas du théâtre et surtout de la danse. Pourtant, tel un nouveau champ d’expérimentation chorégraphique, cette veine est extrêmement réjouissante ! Avec ses Caractères, Bruno Benne questionne l’histoire contemporaine de la remise au jour de la danse baroque depuis les années 1970 à travers son propre regard de jeune danseur contemporain. A cette fin, il interprète cinq courts solos de chorégraphes « baroques » de différentes générations, dont lui-même, et expose ainsi la diversité des possibles créatifs à partir de ce style très codifié. Pour lier ces relectures, une seule pièce musicale de quelques minutes est mise à l’honneur : Les Caractères de la Danse, composée par Jean Fery Rebel en 1715 et déjà destinée à être dansée en solo à l’époque. On pourra l’entendre dans différentes orchestrations tout comme dans une adaptation du compositeur contemporain Youri Bessières : autant de variations dansées et musicales pour affirmer l’actualité d’un baroque contemporain en perpétuelle réinvention.

+33 3 87 84 64 30 https://carreau-forbach.com/

Compagnie Beaux-Champs

Le carreau Avenue Saint-Rémy Forbach

