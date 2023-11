Popote à Caracole – Festival Alimenterre Caracole Die, 29 novembre 2023, Die.

Die,Drôme

Les Popotes proposent de cuisiner collectivement dès 9h, avec des produits locaux et de qualité. Le repas, servi à partir de 12h15, sera à prix libre. A 14h, projection du documentaire » Du béton sur nos courgettes »..

2023-11-29 09:00:00 fin : 2023-11-29 17:00:00. .

Caracole rue Kateb Yacine

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Les Popotes will be cooking collectively from 9am, using local, quality produce. The meal, served from 12:15pm, will be free of charge. At 2pm, screening of the documentary « Du béton sur nos zucchinis ».

Les Popotes cocinarán juntos desde las 9 de la mañana, utilizando productos locales de calidad. La comida, servida a partir de las 12h15, será gratuita. A las 14.00, proyección del documental « Du béton sur nos courgettes ».

Les Popotes schlagen vor, ab 9 Uhr kollektiv mit lokalen und qualitativ hochwertigen Produkten zu kochen. Das Essen, das ab 12:15 Uhr serviert wird, wird zu einem freien Preis angeboten. Um 14 Uhr wird der Dokumentarfilm « Du béton sur nos courgettes » (Beton auf unseren Zucchini) gezeigt.

Mise à jour le 2023-11-17 par Office de Tourisme du Pays Diois