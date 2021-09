Vains Vains Manche, Vains Cara-Meuh Festival – 4e édition Vains Vains Catégories d’évènement: Manche

Vains

Cara-Meuh Festival – 4e édition Vains, 18 septembre 2021, Vains. Cara-Meuh Festival – 4e édition 2021-09-18 – 2021-09-19

Vains Manche Vains Nous revoilà pour la 4e édition du Cara-Meuh Festival et nous vous avons préparé plein de belles choses !! Vous aurez l’occasion de découvrir la ferme durant ce week-end festif.

Au programme, des concerts en plein air, des espaces de restauration, un marché d’artisans et de producteurs locaux et plein d’autres animations ! Comme d’habitude, l’évènement reste gratuit et accessible à tous ! Samedi 18 septembre de 15h à 2h et dimanche 19 septembre, de 10h à 22h. Nous revoilà pour la 4e édition du Cara-Meuh Festival et nous vous avons préparé plein de belles choses !! Vous aurez l’occasion de découvrir la ferme durant ce week-end festif.

Au programme, des concerts en plein air, des espaces de… +33 2 33 70 82 40 https://cara-meuh.com/le-cara-meuh-festival Nous revoilà pour la 4e édition du Cara-Meuh Festival et nous vous avons préparé plein de belles choses !! Vous aurez l’occasion de découvrir la ferme durant ce week-end festif.

Au programme, des concerts en plein air, des espaces de restauration, un marché d’artisans et de producteurs locaux et plein d’autres animations ! Comme d’habitude, l’évènement reste gratuit et accessible à tous ! Samedi 18 septembre de 15h à 2h et dimanche 19 septembre, de 10h à 22h. dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Vains Autres Lieu Vains Adresse Ville Vains lieuville 48.67366#-1.43083