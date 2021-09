Car/Men La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération, 30 septembre 2021, Nevers.

Car/Men

La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération, le jeudi 30 septembre à 20:00

Après avoir conquis plus de 200 000 spectateurs et décroché le prix du public « danse » au 50ème festival OFF du Festival d’Avignon avec Tutu, les Chicos Mambo sont de retour avec leur nouvelle création, Car/Men. Mais alors, comment revisiter cet ouvrage incontournable de Bizet ? Narration ? Parodie ? Drame ? Ballet ? Opéra ? Philippe Lafeuille rend ici hommage à la finesse de la partition ainsi qu’à la profondeur de la protestation que souhaitait exprimer le compositeur en son temps. Huit danseurs et un chanteur virtuoses remplacent ainsi la femme fatale de la version initiale, se jouant du masculin et du féminin avec fantaisie, tendresse et dérision. Les chorégraphies précises et originales évoluent dans un tourbillon de couleurs, sublimé par la voix lyrique de haute volée du chanteur et ponctué d’instants clownesques hilarants. S’affranchissant de la danse classique pour créer un nouveau langage artistique, la compagnie nous séduit et nous emporte avec passion et émotion, comme un bal qu’on nous aurait invité à rejoindre. Les corps se mettent en mouvement par la danse, les robes à volants ajoutent des volants à la vie, et le sens du mythe de Carmen se trouve transcendé. Un Carmen 2.0 où se côtoient l’humour, le théâtre, le chant et cette fois-ci la vidéo, toujours dans l’univers décalé et survitaminé propre aux Chicos Mambo !

Tarifs : 32€ / 25€ / 18€

Les artistes de Chicos Mambos libèrent le masculin et le féminin dans cette version décalée de Carmen.

La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers Nièvre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-30T20:00:00 2021-09-30T21:30:00