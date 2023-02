CAR/MEN CHICOS MAMBO THEATRE MUNICIPAL, 26 mai 2023, BETHUNE.

CAR/MEN CHICOS MAMBO THEATRE MUNICIPAL. Un spectacle à la date du 2023-05-26 à 20:00 (2023-05-26 au ). Tarif : 36.0 à 36.0 euros.

Elle nous avait éblouis avec Tutu, ode déjantée au ballet et à la danse classique. La compagnie Chicos Mambo s’empare cette fois d’un monument : Carmen. Certes maintes fois revisité (c’est l’opéra le plus joué au monde), le chef-d’œuvre de Georges Bizet trouve ici une relecture des plus décapantes. La troupe emmenée par Philippe Lafeuille se joue avec fantaisie du masculin et du féminin, dans un manifeste à la liberté – de genre, mais aussi artistique. Sur scène, huit danseurs et un chanteur virtuoses se transforment en permanence. Habillés en tenues militaires, tutus et autres costumes extravagants, ils tournent en dérision l’icône de la féminité absolue que représente Carmen, entre moments de pure comédie, clowneries, théâtre d’objet, chants lyriques, chorégraphies azimutées, vidéo… on en passe ! Un spectacle total qui invite aussi le public à chanter et danser à l’unisson, lors d’un final en forme d’apothéose. Ou quand l’opéra devient une grande fête populaire.

Votre billet est ici

THEATRE MUNICIPAL BETHUNE Boulevard Victor Hugo Pas-de-Calais

Elle nous avait éblouis avec Tutu, ode déjantée au ballet et à la danse classique. La compagnie Chicos Mambo s’empare cette fois d’un monument : Carmen. Certes maintes fois revisité (c’est l’opéra le plus joué au monde), le chef-d’œuvre de Georges Bizet trouve ici une relecture des plus décapantes. La troupe emmenée par Philippe Lafeuille se joue avec fantaisie du masculin et du féminin, dans un manifeste à la liberté – de genre, mais aussi artistique. Sur scène, huit danseurs et un chanteur virtuoses se transforment en permanence. Habillés en tenues militaires, tutus et autres costumes extravagants, ils tournent en dérision l’icône de la féminité absolue que représente Carmen, entre moments de pure comédie, clowneries, théâtre d’objet, chants lyriques, chorégraphies azimutées, vidéo… on en passe ! Un spectacle total qui invite aussi le public à chanter et danser à l’unisson, lors d’un final en forme d’apothéose. Ou quand l’opéra devient une grande fête populaire.

.36.0 EUR36.0.

Votre billet est ici