Car and Wine Festival Rognes Rognes Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Rognes

Car and Wine Festival Rognes, 13 novembre 2022, Rognes. Car and Wine Festival

Chemin De Brès Hostellerie des Vins de Rognes RD 15 Rognes Bouches-du-Rhne Hostellerie des Vins de Rognes Chemin De Brès

2022-11-13 09:00:00 09:00:00 – 2022-11-13 12:30:00 12:30:00

Hostellerie des Vins de Rognes Chemin De Brès

Rognes

Bouches-du-Rhne En partenariat avec « Les gentlemen’s drivers » et le « Youngtimer club » de la roque d’Anthéron, le Car and Wine festival est la rencontre trimestrielle de véhicules anciens et de youngtimers qui rassemble à chaque fois de plus en plus de participants et de passionnés, plus de 200 véhicules présents. Le groupe local Wabi Sabi animera cette matinée par des rock endiablés et Elisa du foodtruck « Le bistrot d’Anto » ravira les papilles avec ses délicieuses crèpes et ses plat mijotés à déguster sur place ou à emporter . Rassemblement trimestriel et bourse d’échange de véhicules anciens et de youngtimers caveaudevente@hvrognes.com +33 4 42 50 26 79 http://www.hostelleriedesvinsderognes.com/ Hostellerie des Vins de Rognes Chemin De Brès Rognes

dernière mise à jour : 2022-10-07 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne, Rognes Autres Lieu Rognes RD 15 Adresse Rognes Bouches-du-Rhne Hostellerie des Vins de Rognes Chemin De Brès Ville Rognes lieuville Hostellerie des Vins de Rognes Chemin De Brès Rognes Departement Bouches-du-Rhne

Rognes RD 15 Rognes Bouches-du-Rhne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rognes/

Car and Wine Festival Rognes 2022-11-13 was last modified: by Car and Wine Festival Rognes Rognes RD 15 13 novembre 2022 Bouches-du-Rhne Chemin De Brès Hostellerie des Vins de Rognes RD 15 Rognes Bouches-du-Rhne Rognes

Rognes Bouches-du-Rhne