Cinéma : L'Arche de Noé
Capvern, 24 janvier 2024

Capvern Hautes-Pyrénées

Début : 2024-01-24 20:30:00

Comédie dramatique réalisée par Bryan Marciano

Avec Valérie Lemercier, Finnegan Oldfield, Elsa Guedj

Durée : 1h45.

Une association accueille des jeunes LGBT mis à la rue par leurs familles. Derrière l’apparente comédie, les excès, l’envie de s’affirmer, se cachent des vies brisées. Tous ont cette furieuse envie d’exister, de trouver leur place dans la société. Ici, ils ont six mois, pour trouver un travail, un logement et s’accepter comme ils sont. Une course contre la montre durant laquelle Noëlle, qui dirige l’association et Alex, qui l’aide dans sa mission, sont également renvoyés à leurs propres failles et s’interrogent sur leurs motivations à aider les autres.

CAPVERN LES BAINS Place des Palmiers

