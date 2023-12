Cinéma : Je ne suis pas un héros CAPVERN LES BAINS Capvern, 12 janvier 2024, Capvern.

Capvern Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12 20:30:00

fin : 2024-01-12

Comédie réalisée par Rudy Milstein

Avec Vincent Dedienne, Géraldine Nakache, Clémence Poésy.

Durée : 1h41..

Louis c’est ce mec super gentil. Et dans son cabinet d’avocat, ce n’est pas un compliment. Le jour où son médecin lui diagnostique par erreur une maladie grave, le regard des autres change : on fait attention à lui, on lui pose des questions et on écoute les réponses, Louis existe enfin ! Alors bien évidemment, il hésite à dire qu’il va très bien.

CAPVERN LES BAINS Place des Palmiers

Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



