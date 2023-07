Concert : Valéry Orlov « la Grande Voix d’Or » CAPVERN LES BAINS Capvern, 29 septembre 2023, Capvern.

Capvern,Hautes-Pyrénées

Valery Orlov, ancien de Chœurs de l’Armée Rouge, pianiste et compositeur est issu de Conservatoire National Supérieur d’Odessa. Une belle voix de basse qui, touches par touches, comme un pinceau sur une toile, vous convie à un voyage émotionnel unique dans l’univers de l’âme éternel avec les plus beaux chants russes, ukrainiens, orthodoxes et romantiques.

Pendant ce concert vous aurez l’occasion de découvrir les instruments traditionnels, notamment la mythique balalaïka, la reine de la musique russe.

Libre participation..

2023-09-29 20:00:00 fin : 2023-09-29 . .

CAPVERN LES BAINS À l’église de la Sainte Trinité

Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



Valery Orlov, a former member of the Red Army Choir, pianist and composer, is a graduate of the Odessa National Conservatory. A beautiful bass voice that, touch by touch, like a brush on a canvas, invites you to a unique emotional journey into the universe of the eternal soul with the most beautiful Russian, Ukrainian, Orthodox and romantic songs.

During this concert you will have the opportunity to discover traditional instruments, including the mythical balalaika, the queen of Russian music.

Free participation.

Valery Orlov, antiguo miembro del Coro del Ejército Rojo, pianista y compositor, es licenciado por el Conservatorio Nacional Superior de Odesa. Una hermosa voz de bajo que, pincelada a pincelada, como un pincel sobre un lienzo, invita a un viaje emocional único al mundo del alma eterna con las más bellas canciones rusas, ucranianas, ortodoxas y románticas.

Durante este concierto, tendrá la oportunidad de descubrir instrumentos tradicionales, incluida la mítica balalaika, la reina de la música rusa.

Entrada gratuita.

Valery Orlov, ehemaliger Chorknabe der Roten Armee, Pianist und Komponist, absolvierte das Nationalkonservatorium in Odessa. Eine wunderschöne Bassstimme, die Sie mit den schönsten russischen, ukrainischen, orthodoxen und romantischen Liedern, Pinselstrich für Pinselstrich, wie ein Pinsel auf einer Leinwand, zu einer einzigartigen emotionalen Reise in die Welt der ewigen Seele einlädt.

Während dieses Konzerts haben Sie die Gelegenheit, traditionelle Instrumente kennenzulernen, insbesondere die mythische Balalaika, die Königin der russischen Musik.

Freie Teilnahme.

Mise à jour le 2023-07-17 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65