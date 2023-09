Festival de l’Eau CAPVERN LES BAINS Capvern, 25 septembre 2023, Capvern.

Capvern,Hautes-Pyrénées

Le Festival de l’eau (2e édition) est un événement initié par le conseil municipal de Capvern et mobilise tous les partenaires et acteurs concernés par la problématique de l’eau.

EXPOSITIONS : du lundi 25 au samedi 30 septembre

« Art Club de Capvern » à la salle G. Brassens (tableaux, peintures et dessins)

« Energies » à l’ Office de Tourisme (Photos)

« La terre vue du ciel » à la Médiathèque de Capvern village (Photos de Yann Artus Bertrand)

« Les villes thermales » à la Résidence Termalia (Maquettes et visuels)

« Photo nature » à la Buvette des Thermes (Photos)

LUNDI 25 SEPTEMBRE :

19h : Apéritif offert par la Biocoop

20h30 : Séance de Cinéma + Débat « La Neste » au cinéma Agnès Varda

MERCREDI 27 SEPTEMBRE :

19h : Apéritif offert par la Biocoop

20h30 : Séance de Cinéma + Débat « Les Veilleurs de Tourbières » au cinéma Agnès Varda

VENDREDI 29 SEPTEMBRE :

9h-12h : Chantier participatif restauration d’une tourbière – RDV devant l’Office de Tourisme

15h : Atelier vannerie à la Salle G. Brassens (Place des Palmiers)

17h : Spectacle de marionnettes à la Médiathèque de Capvern village

19h : Apéritif offert par la Biocoop

20h30 : Séance de Cinéma + Débat – « De l’eau jaillit le feu » au cinéma Agnès Varda.

SAMEDI 30 SEPTEMBRE :

Toute la journée à partir de 10h : Village de l’eau – STANDS & ATELIERS des différents partenaires, acteurs et associations à la Place des Palmiers.

De 12h à 21h Restauration et buvette à la Place des Palmiers

9h30-11h : TABLE RONDE « La ressource en eau : ouvrages, solutions et adaptation » au Cinéma Agnès Varda

9h45-12h : Visite commentée des zones humides – RDV devant l’Office de Tourisme

10h30 : Chasse aux trésors au Parc Jean Corneille

11h : Conférence « Observatoire des Glaciers des Pyrénées Françaises » par l’Association Moraine au Cinéma Agnès Varda

12h : Apéritif offert par la Mairie

13h30 : Visite des Thermes aux Thermes

13h30 : Concert à la Place des Palmiers

14h : Cours gratuit d’Aquabike/Aquagym à l’Edenvik

14h : Conférence « Histoire du Thermalisme à Capvern les Bains » par Marie-Claire Thuron au Cinéma Agnès Varda

15h30 : Conférence « La Météo dans tous ses états » par Rémy André au Cinéma Agnès Varda

16h30 : Conférence « S’insérer dans son milieu » par la Ferme du Hourc au Cinéma Agnès Varda

17h : Pièce de théâtre à la salle du Madison

19h : Spectacle de dance à la Place des Palmiers

20h : Bal gascon à la Place des Palmiers.

2023-09-25 fin : 2023-09-30 . .

CAPVERN LES BAINS Place des Palmiers

Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Water Festival (2nd edition) is an event initiated by the Capvern town council and mobilizes all partners and players concerned by water issues.

EXHIBITIONS: Monday September 25 to Saturday September 30

« Art Club de Capvern » at salle G. Brassens (paintings and drawings)

« Energies » at the Tourist Office (photos)

« La terre vue du ciel » at the Médiathèque in Capvern village (Photos by Yann Artus Bertrand)

« Thermal towns » at Résidence Termalia (Models and visuals)

« Photo nature » at the Buvette des Thermes (Photos)

MONDAY SEPTEMBER 25 :

7pm: Aperitif offered by the Biocoop

8:30pm: « La Neste » film screening + debate at the Agnès Varda cinema

WEDNESDAY SEPTEMBER 27 :

7pm: Aperitif offered by Biocoop

8:30pm: Film screening + debate « Les Veilleurs de Tourbières » at the Agnès Varda cinema

FRIDAY SEPTEMBER 29 :

9am-12pm: Participative restoration of a peat bog – RDV in front of the Tourist Office

3pm: Basket-making workshop at Salle G. Brassens (Place des Palmiers)

5pm: Puppet show at the Médiathèque in Capvern village

7pm: Aperitif offered by Biocoop

8:30pm: Film + debate – « De l’eau jaillit le feu » at the Agnès Varda cinema.

SATURDAY SEPTEMBER 30:

All day from 10am: Water Village – STANDS & WORKSHOPS from various partners, players and associations at Place des Palmiers.

From 12pm to 9pm: Catering and refreshments at Place des Palmiers

9:30am-11am: ROUND TABLE « Water resources: structures, solutions and adaptation » at Cinéma Agnès Varda

9:45am-12pm: Guided tour of the wetlands – RDV in front of the Tourist Office

10:30am: Treasure hunt in Parc Jean Corneille

11am: Conference « Observatoire des Glaciers des Pyrénées Françaises » by Association Moraine at Cinéma Agnès Varda

12pm: Aperitif hosted by the Town Hall

1:30pm: Visit to the thermal baths at Les Thermes

1:30pm: Concert at Place des Palmiers

2pm: Free Aquabike/Aquagym class at Edenvik

2pm: Lecture « Histoire du Thermalisme à Capvern les Bains » by Marie-Claire Thuron at Cinéma Agnès Varda

3:30pm: Lecture « La Météo dans tous ses états » by Rémy André at Cinéma Agnès Varda

4:30 pm: Conference « S’insérer dans son milieu » by Ferme du Hourc at Cinéma Agnès Varda

5pm: Play at the Madison hall

7pm: Dance show at Place des Palmiers

8pm: Gascon ball at Place des Palmiers

La Fiesta del Agua (2ª edición) es un acontecimiento iniciado por el ayuntamiento de Capvern que reúne a todos los socios y agentes implicados en la problemática del agua.

EXPOSICIONES: del lunes 25 al sábado 30 de septiembre

« Art Club de Capvern » en la Salle G. Brassens (pinturas y dibujos)

« Energies » en la Oficina de Turismo (fotos)

« La tierra vista del cielo » en la Mediateca del pueblo de Capvern (Fotos de Yann Artus Bertrand)

« Ciudades termales » en la Residencia Termalia (Maquetas y visuales)

« Photo nature » en la Buvette des Thermes (Fotos)

LUNES 25 DE SEPTIEMBRE :

19.00 h: Aperitivo ofrecido por el Biocoop

20.30 h: Película + debate « La Neste » en el cine Agnès Varda

MIÉRCOLES 27 DE SEPTIEMBRE :

19.00 h: Aperitivo ofrecido por el Biocoop

20.30 h: Proyección + debate « Les Veilleurs de Tourbières » en el cine Agnès Varda

VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE :

9h-12h: Restauración participativa de una turbera – RDV delante de la Oficina de Turismo

15.00 h: Taller de cestería en la Salle G. Brassens (Place des Palmiers)

17.00 h: Espectáculo de marionetas en la Mediateca del pueblo de Capvern

19.00 h: Aperitivo ofrecido por el Biocoop

20.30 h: Película + debate « Del agua nace el fuego » en el cine Agnès Varda.

SÁBADO 30 DE SEPTIEMBRE :

Todo el día a partir de las 10:00 h: Pueblo del Agua – STANDS Y TALLERES organizados por los diferentes socios, partes interesadas y asociaciones en la plaza des Palmiers.

De 12:00 a 21:00 h: Refrigerios y puestos de refrescos en la Place des Palmiers

de 9.30 a 11.00: MESA REDONDA « Recursos hídricos: estructuras, soluciones y adaptación » en el Cinéma Agnès Varda

9.45-12.00 h: Visita guiada a los humedales – RDV frente a la Oficina de Turismo

10.30 h: Búsqueda del tesoro en el Parque Jean Corneille

11.00 h: Conferencia « Observatoire des Glaciers des Pyrénées Françaises » de la Asociación Moraine en el cine Agnès Varda

12.00 h: Aperitivo ofrecido por el Ayuntamiento

13.30 h: Visita a las termas de Les Thermes

13.30 h: Concierto en la plaza de Palmiers

14.00 h: Clase gratuita de Aquabike/Aquagym en Edenvik

14.00 h: Conferencia « La historia de las termas de Capvern les Bains » por Marie-Claire Thuron en el Cinéma Agnès Varda

15.30 h: Conferencia « La Météo dans tous ses états » de Rémy André en el Cinéma Agnès Varda

16h30: Conferencia « S’insérer dans son milieu » de Ferme du Hourc en el Cinéma Agnès Varda

17.00 h: Obra de teatro en la sala Madison

19.00 h: Espectáculo de danza en la Place des Palmiers

20.00 h: Baile gascón en la Place des Palmiers

Das Festival de l’eau (2. Ausgabe) ist eine vom Gemeinderat von Capvern initiierte Veranstaltung, die alle Partner und Akteure mobilisiert, die von der Wasserproblematik betroffen sind.

AUSSTELLUNGEN: von Montag, 25. bis Samstag, 30.9

« Art Club de Capvern » im Saal G. Brassens (Bilder, Gemälde und Zeichnungen)

« Energies » im Office de Tourisme (Fotos)

« Die Erde vom Himmel aus gesehen » in der Mediathek von Capvern Village (Fotos von Yann Artus Bertrand)

« Die Kurstädte » in der Residenz Termalia (Modelle und Bilder)

« Naturfoto » in der Buvette des Thermes (Fotos)

MONTAG, DEN 25. SEPTEMBER :

19 Uhr: Aperitif, der von der Biocoop angeboten wird

20.30 Uhr: Filmvorführung + Diskussion « La Neste » im Kino Agnès Varda

MITTWOCH, DEN 27. SEPTEMBER :

19 Uhr: Von der Biocoop angebotener Aperitif

20.30 Uhr: Filmvorführung + Debatte « Les Veilleurs de Tourbières » im Kino Agnès Varda

FREITAG, DEN 29. SEPTEMBER :

9h-12h: Partizipatives Workcamp zur Restaurierung eines Torfmoores – Treffpunkt vor dem Fremdenverkehrsamt

15 Uhr: Korbflechterei-Workshop in der Salle G. Brassens (Place des Palmiers)

17 Uhr: Puppentheater in der Mediathek von Capvern village

19h: Aperitif, der von der Biocoop angeboten wird

20:30 Uhr: Filmvorführung + Diskussion – « De l’eau jaillit le feu » (Aus dem Wasser entspringt das Feuer) im Kino Agnès Varda.

SAMSTAG, DEN 30. SEPTEMBER :

Ganztägig ab 10 Uhr: Wasserdorf – STÄNDE & WORKSHOPS der verschiedenen Partner, Akteure und Verbände auf der Place des Palmiers.

Von 12 bis 21 Uhr Essen und Trinken auf der Place des Palmiers

9.30-11.00 Uhr: TABELLE RUNDE « Die Ressource Wasser: Bauwerke, Lösungen und Anpassung » im Kino Agnès Varda

9.45-12.00 Uhr: Kommentierte Besichtigung der Feuchtgebiete – Treffpunkt vor dem Office de Tourisme

10:30 Uhr: Schnitzeljagd im Parc Jean Corneille

11 Uhr: Vortrag « Observatoire des Glaciers des Pyrénées Françaises » der Association Moraine im Cinéma Agnès Varda

12h: Aperitif, der vom Rathaus angeboten wird

13.30 Uhr: Besichtigung der Thermen in Les Thermes

13.30 Uhr: Konzert am Place des Palmiers

14 Uhr: Kostenloser Aquabike-/Aquagymnastikkurs im Edenvik

14 Uhr: Vortrag « Histoire du Thermalisme à Capvern les Bains » von Marie-Claire Thuron im Kino Agnès Varda

15.30 Uhr: Vortrag « La Meétéo dans tous ses états » von Rémy André im Cinéma Agnès Varda

16.30 Uhr: Vortrag « S’insérer dans son milieu » von der Ferme du Hourc im Cinéma Agnès Varda

17 Uhr: Theaterstück im Madison-Saal

19 Uhr: Tanzaufführung auf der Place des Palmiers

20 Uhr: Gascogne-Ball auf der Place des Palmiers

Mise à jour le 2023-09-16 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65