Concert : Voxitanie CAPVERN LES BAINS Capvern, 23 septembre 2023, Capvern.

Capvern,Hautes-Pyrénées

Voxitanie est un chœur qui a du cœur !

Comme tous les groupes locaux versés dans le folklore pyrénéen, VOXITANIE a choisi de rendre hommage à la montagne pyrénéenne et à ses magnifiques vallées, aux belles campagnes d’Occitanie, du Pays Basque au Pays Catalan, mais il a souhaité aussi s’élever et franchir les frontières aux confins du monde en regardant au-delà des mers vers les îles ensoleillées, de la Corse aux Caraïbes, ou vers les terres lointaines du Mexique… Il a choisi de chanter en français avec Les Compagnons de la Chanson, Harry Belafonte, Julien Clerc ou Claude Nougaro, en gascon, en basque, en corse, en espagnol, en anglais, de chanter dans toutes les langues du monde où le cœur vibre en exprimant l’amour pour une patrie ou un terroir.

VOXITANIE revendique un ancrage dans nos terres du Sud et une identité forte : l’amour de nos belles Pyrénées, de la Gascogne, de l’Occitanie mais aussi, à travers les chansons du Monde, un chœur qui n’hésite pas à aller puiser son inspiration au-delà des mers renouvelant ainsi le goût du voyage et de la découverte qui caractérisaient tant nos anciens marins basques et catalans.

Entrée : 10€.

2023-09-23 20:00:00 fin : 2023-09-23 . .

CAPVERN LES BAINS Église de la Sainte Trinité

Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



Voxitanie is a heart with heart!

Like all local groups versed in Pyrenean folklore, VOXITANIE has chosen to pay homage to the Pyrenean mountains and their magnificent valleys, to the beautiful countryside of Occitanie, from the Basque country to the Catalan country, but it has also wished to soar and cross borders to the far reaches of the world, looking across the seas to sunny islands, from Corsica to the Caribbean, or to the distant lands of Mexico? He has chosen to sing in French with Les Compagnons de la Chanson, Harry Belafonte, Julien Clerc and Claude Nougaro, in Gascon, Basque, Corsican, Spanish and English, in all the languages of the world where the heart vibrates with love for a homeland or a terroir.

VOXITANIE is firmly rooted in the South of France, with a strong identity: a love of our beautiful Pyrenees, of Gascony, of Occitanie, but also, through songs from around the world, a heart that does not hesitate to draw its inspiration from beyond the seas, renewing the taste for travel and discovery that so characterized our Basque and Catalan sailors of old.

Admission: 10?

¡Voxitanie es un corazón con corazón!

Como todos los grupos locales versados en el folclore pirenaico, VOXITANIE ha elegido rendir homenaje a las montañas pirenaicas y a sus magníficos valles, y a los hermosos paisajes de Occitanie, desde el País Vasco hasta el País Catalán, pero también quiere tender la mano y cruzar las fronteras hasta los rincones más lejanos del mundo, mirando a través de los mares hacia islas soleadas, desde Córcega hasta el Caribe, o hacia las lejanas tierras de México? Ha elegido cantar en francés con Les Compagnons de la Chanson, Harry Belafonte, Julien Clerc y Claude Nougaro, en gascón, euskera, corso, español e inglés, en todas las lenguas del mundo donde el corazón vibra de amor por una patria o un terruño.

VOXITANIE está firmemente arraigada en el Sur de Francia y tiene una fuerte identidad: el amor a nuestros hermosos Pirineos, a Gascuña, a Occitanie, pero también, a través de canciones de todo el mundo, un corazón que no duda en inspirarse más allá de los mares, renovando el gusto por viajar y descubrir que tanto caracterizó a nuestros antiguos navegantes vascos y catalanes.

Entrada: 10?

Voxitanie ist ein Ch?r mit Herz!

Wie alle lokalen Gruppen, die sich mit der Folklore der Pyrenäen beschäftigen, hat VOXITANIE beschlossen, den Bergen der Pyrenäen und ihren herrlichen Tälern sowie den schönen Landschaften Okzitaniens, vom Baskenland bis zum Katalanischen Land, Tribut zu zollen, aber er wollte sich auch erheben und die Grenzen bis an die Grenzen der Welt überschreiten, indem er über die Meere zu den sonnigen Inseln, von Korsika bis zur Karibik, oder zu den fernen Ländern Mexikos schaut? Er sang auf Französisch mit Les Compagnons de la Chanson, Harry Belafonte, Julien Clerc oder Claude Nougaro, auf Gaskognisch, Baskisch, Korsisch, Spanisch, Englisch und in allen Sprachen der Welt, in denen das Herz vibriert und die Liebe zu einem Land oder einer Region zum Ausdruck kommt.

VOXITANIE bekennt sich zu einer Verankerung in unseren südlichen Ländern und einer starken Identität: die Liebe zu unseren schönen Pyrenäen, der Gascogne und Okzitanien, aber auch, durch die Lieder der Welt, ein Chor, der nicht zögert, seine Inspiration jenseits der Meere zu schöpfen und so die Lust am Reisen und an der Entdeckung zu erneuern, die unsere alten baskischen und katalanischen Seeleute so sehr charakterisiert hat.

Eintritt: 10?

Mise à jour le 2023-07-17 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65