Concert : Les Voix du Cagire CAPVERN LES BAINS Capvern, 22 septembre 2023, Capvern.

Capvern,Hautes-Pyrénées

Les Voix du Cagire est un chœur d’hommes, interprétant des chants traditionnels pyrénéens.

Créé il y a six ans, les Voix du Cagire sont un groupe vocal de 18 chanteurs dont le répertoire est constitué de chants traditionnels pyrénéens, toutes époques et toutes provinces confondues. Le groupe interprète donc des chansons d’Alfred Roland, Nadau, Luis Llach etc.

Libre participation..

2023-09-22 21:00:00 fin : 2023-09-22 . .

CAPVERN LES BAINS Église de la Sainte Trinité

Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



Les Voix du Cagire is a men’s choir, performing traditional Pyrenean songs.

Created six years ago, Les Voix du Cagire is a vocal group of 18 singers whose repertoire is made up of traditional Pyrenean songs from all eras and provinces. The group performs songs by Alfred Roland, Nadau, Luis Llach and others.

Free participation.

Les Voix du Cagire es un coro masculino que interpreta canciones tradicionales pirenaicas.

Creado hace seis años, Les Voix du Cagire es un grupo vocal de 18 cantantes cuyo repertorio se compone de canciones tradicionales pirenaicas de todas las épocas y todas las provincias. El grupo interpreta canciones de Alfred Roland, Nadau, Luis Llach y otros.

La participación es gratuita.

Les Voix du Cagire ist ein Männerchor, der traditionelle Lieder aus den Pyrenäen singt.

Les Voix du Cagire wurde vor sechs Jahren gegründet und ist eine Gesangsgruppe mit 18 Sängern, deren Repertoire aus traditionellen Liedern der Pyrenäen besteht, die aus allen Epochen und allen Provinzen stammen. Die Gruppe interpretiert also Lieder von Alfred Roland, Nadau, Luis Llach etc.

Freie Teilnahme.

