Concert : Coeur de Gaïa CAPVERN LES BAINS Capvern, 2 septembre 2023, Capvern.

Capvern,Hautes-Pyrénées

C’est la réunion de deux anciennes chorales locales : de Bric et de Broc et de Perquépas. Les Gaïas sont dirigées par Raymonde Laran. Elles chantent à 3 voix à capella et sans micro. Leur répertoire tourne autour des polyphonies locales, occitanes et d’autres régions, des variétés

Libre participation..

2023-09-02 20:30:00 fin : 2023-09-02 . .

CAPVERN LES BAINS À l’Eglise de la Sainte Trinité

Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



Les Gaïas is a reunion of two former local choirs: de Bric et de Broc and de Perquépas. Les Gaïas is directed by Raymonde Laran. They sing in 3 voices, a capella and without microphones. Their repertoire revolves around local polyphonies, Occitan and from other regions, as well as variety songs

Free participation.

Es el resultado de la fusión de dos antiguos coros locales: uno de Bric et de Broc y otro de Perquépas. Les Gaïas está dirigido por Raymonde Laran. Cantan a 3 voces, a capella y sin micrófonos. Su repertorio gira en torno a polifonías locales, occitanas y de otras regiones, así como canciones de variedades

La participación es libre.

Es handelt sich um den Zusammenschluss zweier ehemaliger lokaler Chöre: de Bric et de Broc und de Perquépas. Les Gaïas werden von Raymonde Laran geleitet. Sie singen dreistimmig a capella und ohne Mikrofon. Ihr Repertoire dreht sich um lokale Polyphonie, okzitanische und andere Regionen, Varietés und andere Musikrichtungen

Freie Teilnahme.

Mise à jour le 2023-07-17 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65