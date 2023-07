Bal Musette avec Paris Guinguettes CAPVERN LES BAINS Capvern, 23 août 2023, Capvern.

Capvern,Hautes-Pyrénées

Paris Guinguette le Duo Magique de Capvern : c’est Giselle, une accordéoniste qui n’arrête jamais et Francis, un chanteur animateur et bassiste.

Variété et musette, venez danser ou simplement profiter d’une belle soirée..

2023-08-23 20:30:00

CAPVERN LES BAINS Place des Palmiers

Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



Paris Guinguette le Duo Magique from Capvern: it’s Giselle, an accordionist who never stops, and Francis, a singer, entertainer and bassist.

Variety and musette, come and dance or simply enjoy a lovely evening.

Paris Guinguette le Duo Magique de Capvern: son Giselle, acordeonista que no para, y Francis, cantante, animador y bajista.

Variedad y musette, venga a bailar o simplemente a disfrutar de una velada encantadora.

Paris Guinguette le Duo Magique de Capvern: Das sind Giselle, eine Akkordeonspielerin, die nie aufhört, und Francis, ein Sänger, Entertainer und Bassist.

Variété und Musette, kommen Sie tanzen oder genießen Sie einfach einen schönen Abend.

